大陸女星劉濤是著名的演技派代表，她今年演出《大宋宮詞》、《陪你一起長大》後，劉濤近期則在電視劇《星辰大海》中，詮釋從打工小妹逆襲成人生贏家，而在陸網曝光的拍戲花絮中，端著咖啡的劉濤被男演員撞到，劉濤被潑一身咖啡，她沒生氣反而還開心說：「其實挺好玩的」。

劉濤在《星辰大海》詮釋打工小妹靠著不屈不撓、堅毅的韌性，逆襲成人生贏家，而在陸網曝光的拍戲花絮中，端著咖啡的劉濤被男演員撞到，咖啡就這樣潑在劉濤的白襯衫和臉上，導演喊卡後，劉濤第一反應不是生氣，反而是放聲大笑了起來。

劉濤被潑一身咖啡，她沒生氣反而還開心說：「其實挺好玩的」。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤笑說，自己被潑咖啡的時候，完全不敢睜開眼睛看，只覺得眼前一片黑暗，而劉濤還開心說：「其實挺好玩的」，也吸引網友留言直呼：「真的挺好玩，潑了自己一臉」、「看劇的時候就奇怪咖啡怎麼會潑到臉上，原來這一撞真的會潑到臉上...」、「被潑了還好玩，就服你」。

其實劉濤不只個性親民，保養有術的她還是美魔女代表，43歲劉濤擁有一張凍齡顏值和前凸後翹的S身材，絕佳狀態相當不科學，但也因人紅是非多，劉濤曾被網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則展現高EQ強調，健康第一，「胖瘦都不是重點」。