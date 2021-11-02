台北某自助餐日前才爆出價格爭議，民眾夾了一菜一肉，沒附白飯就要價95元，然而現在卻有台南民眾分享，她向原住民阿嬤買便當，6樣菜加上滿到快爆出來的飯，竟然只收25元，讓她結帳時嚇死，連網友看到照片也驚呼阿嬤太佛心，「這賠本了」、「簡直神的恩典了」。

原PO指出，這是一位原住民阿嬤賣的便當，6樣菜加上滿到快爆出來的飯，竟然只收25元。(翻攝自 爆廢公社公開版)

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張便當照，6樣菜加上白飯竟然才賣25元，把原PO嚇死，直呼25塊的價格連一杯鮮奶茶都買不起，竟然還能買到一個便當，雖然便當裡沒有主菜、肉，但菜色多樣還是讓她很感動，並透露這便當是一位原住民阿嬤在賣的。

從原PO貼出來的便當照可以看到，便當裡面塞滿小黃瓜、高麗菜、筍乾、青菜、海茸等足足6樣菜，且白飯上還撒上肉鬆，豐富菜色讓網友不敢置信，這樣怎麼可能才25元，紛紛留言：「好便宜哦！而且看起來好好吃」、「光高麗菜就要20了，超佛心」、「太便宜了，阿嬤會虧錢啦！」、「爆炸滿的功德」、「25有夠成本嗎」、「25元光飯就差不多了」、「誇張欸，在哪啊。」

但也有人表示，原住民阿嬤是不是喝醉算錯了，「阿嬤是不是還在宿醉？」，根據在地網友透露，這間店是台南知名的便當店，每次去的人都一堆，從便當照一看就知道是今天中午的菜色，並透露便當菜計價方式「飯一份10元，菜每格塞滿5元」。