民進黨籍宜蘭市長江聰淵將挑戰宜蘭縣長大位，隨江聰淵的市長任期屆滿，藍綠陣營不少人有意爭奪市長，前宜蘭縣議員賴瑞鼎為代表民進黨披掛上陣，今天（2日）首次在公開場合發表市政藍圖，盼能獲得市民的支持。

宜蘭市長一席，民進黨內除了賴瑞鼎有意參選外，目前有宜蘭市政顧問游國連、前員山鄉長江永和表態參選；國民黨有曾在2018年參選市長的張森霖，以及市民代表張榮輝、陳美玲，藍綠現有6人爭選市長。

賴瑞鼎今天以茶敘方式說明政見，還有多名前縣府官員到場相挺，賴瑞鼎說明他交通建設、社會福利、文教藝術、休閒運動、地方創生等5大市政方向，如社會福利上，賴瑞鼎指宜蘭市現有8處長青食堂，未來將逐年增設。

賴瑞鼎說，他人生的歷程讓他每一階段都有不同體會，這些體會跟經驗都是他參選市長的養分，他曾是受教的學生，也是授課的老師，曾在法務部工作成為人民的公僕，當過問政的民代，這段時間的累積絕對沒有浪費，他願意用畢生之力來服務宜蘭市民。