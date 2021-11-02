東莒猛澳港驚見漂入陸製救生筏 疑客貨輪掉落 11:512021/11/02 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊猛澳安檢站今（2日）上午8時許，在連江縣莒光鄉猛澳港發現一艘大陸製救生筏。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊猛澳安檢站今（2日）上午8時許，在連江縣莒光鄉猛澳港發現一艘大陸製救生筏。（翻攝） 海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊猛澳安檢站今（2日）上午8時許，在連江縣莒光鄉猛澳港發現一艘大陸製救生筏，岸巡人員將救生筏打撈上岸，經相關單位研判，應是客貨輪上配備的救生筏，客貨輪航行途中掉落，初步排除陸籍人士利用救生筏登島。 據悉，該救生筏上貼有簡體字使用說明，為QJF-Y型氣脹救生筏，多配備於客貨輪上使用，相關單位研判，應是客貨輪航行途中脫落，漂流至猛澳港內。 高鑫零售2022財年半年報 淨利銳減逾八成 歐特明自駕視覺AI系統 進軍全球 #東莒 #救生筏 #客貨輪 #大陸製 #猛澳港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面板寒冬變春風 瑞信升評友達 09:022021/11/01 財經 開案量激增 雷笛克獲利爆發可期 04:102021/11/01 產業．科技 伊能靜雙11爆買到要跟尪報備 1000件清單傻了：開箱到明年 10:342021/11/01 娛樂 電商雙11戰火猛 天天1折起 04:102021/11/02 時尚消費 屏東開講 賴蘇猛打抗中保台牌 04:102021/11/01 焦點要聞 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 04:102021/11/01 財經要聞 i13猛 蘋果本季可望稱王 04:102021/11/02 產業．科技 新思數位及客製平台獲台積3奈米認證 推動5G、AI發展 21:172021/11/01 財經 全球超級央行周 美英澳啟動緊縮 20:072021/11/01 財經 京東雙11啟動四小時 銷售逾1.9億件商品 11:412021/11/01 財經 陸船越界濫捕破壞海洋生態 學者：可建構兩岸共同監管、執法平台 16:562021/10/31 生活 生活熱門新聞 千元國旅券4周全抽出 23組幸運號碼一表看懂 - 生活 大媽霸佔ATM「領錢又存回」 知情人秒懂黑暗用途：超賺 - 生活 BMW車主開錯門！駕駛轉頭深情對視 網嗨：畢生榮耀 - 生活 「6都最肥胖城市」曝光 10個人竟有4人過重 - 生活 急凍14度！冷氣團恐報到 鄭明典：溜滑梯曲線來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。