海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊猛澳安檢站今（2日）上午8時許，在連江縣莒光鄉猛澳港發現一艘大陸製救生筏。（翻攝）

海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊猛澳安檢站今（2日）上午8時許，在連江縣莒光鄉猛澳港發現一艘大陸製救生筏，岸巡人員將救生筏打撈上岸，經相關單位研判，應是客貨輪上配備的救生筏，客貨輪航行途中掉落，初步排除陸籍人士利用救生筏登島。

據悉，該救生筏上貼有簡體字使用說明，為QJF-Y型氣脹救生筏，多配備於客貨輪上使用，相關單位研判，應是客貨輪航行途中脫落，漂流至猛澳港內。