農委會桃園區農業改良場針對農業缺工，開發可應用於槽耕栽培的電動鬆土機，以高達12倍人力作業效率進行鬆土，加上機器重量輕，操作簡單，農友可輕鬆上手；同時，設計有多重安全裝置，可兼顧操作安全性，使用者可安心作業，更是農友槽耕離地栽培的好幫手。

桃園場表示，一般作物在收穫後，都需進行鬆土，以利下一期作物的栽培，槽耕系統亦不例外；然而目前並無適當的自動化機械可供槽耕鬆土使用，故尚需依賴人力作業。由於人力鬆土效率低，效果也不佳，並且需要彎腰作業，極易對人體造成傷害。為解決槽耕鬆土問題，桃園場以無刷直流馬達，搭配可調整輪距及鬆土深度的調整機構，開發可適用於不同耕槽寬度及鬆土深度的槽耕電動鬆土機。

桃園場開發的槽耕電動鬆土機效能極佳，每小時可鬆土450平方公尺，效率是人力作業的12倍；並且鬆土後介質的粗細程度及栽培面的平整度均優於人力作業。該機器重量輕，容易搬動，運作時無廢氣，相當適合溫室應用，除可用於槽耕鬆土作業外，亦可同步進行有機質肥料的混合作業。

槽耕電動鬆土機的操作相當簡單，僅需將機器的4個行走輪放置於耕槽壁上緣，手扶移動桿上方的控制球，輕推即可進行鬆土作業，即使女性農友亦可輕易操作及搬運。控制圓球同時具備斷電及馬達剎車功能，手離開控制圓球，動力即被切除，鬆土刀立刻停止轉動，具備高度安全性。

桃園場進一步指出，槽耕電動鬆土機除可節省操作人力的需求、增加鬆土效率及減輕作業辛勞外；未來更可將鬆土及有機質肥料施用同步作業，使有機質肥料能充分混入介質內，以加速其分解速率，增加作物營養的吸收與利用，提升生產效能。該機已取得中華民國第 I589221 號發明專利，並完成技術移轉。