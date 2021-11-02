字節跳動執行長（CEO）梁汝波發布內部信宣佈組織架構調整，宣布頭條和西瓜等業務併入抖音。

新浪財經2日報導，根據傳出的內部信中稱，將按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，做如下組織調整，成立六個業務板塊，頭條、西瓜、搜尋、百科以及中國國內垂直服務業務併入抖音。

內部信中稱，公司員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。飛書、EE、EA合併成飛書業務板塊 。火山引擎聚焦打造企業級技術服務雲平臺。朝夕光年負責遊戲研發與發行。TikTok負責TikTok平臺業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。

此外，各個業務板塊負責人將向梁汝波直接彙報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動CFO，公司財務部向梁汝波彙報。以上組織結構及系統配置調整，將會陸續完成。