台積電創辦人張忠謀將接受總統蔡英文委任，於11月12日出席紐西蘭線上APEC經濟領袖會議，張忠謀表示，非常榮幸接受這次蔡英文邀請，擔任APEC代表，很可惜的是，這次又是線上會議，線上會議中，跟別的領袖互動的機會可以說是沒有，但每個領袖和領袖代表，有幾分鐘的時間來講他的理念。

張忠謀指出，蔡英文提出了理念，要他在會議上講出來，積極推動相關理念，第一，就是要CPTPP的國家和工作小組，要密切合作，非常希望能夠參加CPTPP。

第二，疫情後，經濟要復甦問題，這需要國際商務旅遊要先要恢復，更需要大家都打疫苗。現在疫苗分配的確還有問題，所以疫苗分配情形要改善。除了開放邊境，不要為了疫情而又關閉國界，也要有自由貿易競爭。

張忠謀指出，7月份紐西蘭APEC加開線上會議，他已經提到相關貿易競爭的談話，這次正式會中將會更加強調。

他很高興，也很榮幸，蔡英文再度邀請他去當APEC領袖會議代表，希望能夠完成蔡英文交辦的任務。

至於如何說服CPTPP會員國讓台灣與會？張忠謀表示，會談論台灣加入CPTPP的實力，每個領袖代表有6分鐘機會，講他的內容，張忠謀只有兩件事情要講（參與CPTPP和疫苗分配），台灣貿易總額佔CPTPP蠻大的比例，更重要的，CPTPP是非常高標準的多邊經貿合作協議，已經相當接近它要求的標準，貿易又是CPTPP中相當高的成分，會把這些講出來。