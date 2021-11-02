英文世界的人今天為了一首中文古詩絞盡腦汁。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在推文中以「人類」（Humankind）為題，附上曹植「七步詩」四句中文，追隨者紛猜馬斯克到底要說什麼？

「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急。」這首三國時期魏國詩人曹植的「七步詩」，今天出現在馬斯克的推文，以「人類」（Humankind）為標題，超過5.5萬個追隨者按讚。

這首古詩原有意旨「兄弟不要互相傷害」的意思，因此有粉絲指馬斯克發布這首詩可能暗示狗狗幣（Dogecoin）和柴犬幣（SHIB）。

狗狗幣是2013問世，目前排名前10的加密代幣。柴犬幣是去年中出現的一種新代幣，又被圈內人稱為「屎幣」，主要目的是要成為狗狗幣的殺手。

有好心粉絲到谷歌翻譯，把中文譯成英文，但有粉絲幽默地說：「古代的中文顯然和現代中文不同。」

許多追隨者一臉糊塗，像這個「你需要一個中文老師」的回應特別貼切，可能許多人都在谷歌翻譯軟體上推敲這段詩文。

其中一個解讀更簡潔就是「勸敗」（BUY）。

搞笑推文的回應還稱這是「我們這個世代的莎士比亞」；另有人說，煮豆子前不先浸泡或沖洗豆子，人類註定要受苦，「放屁」。

馬斯克推個文或者煮鍋豆子，都能引發追隨者聞「香」而來。1101102