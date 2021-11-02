失智母愛不減，85歲老母半夜出門尋找半百兒

凌晨時分台中街頭的暖心一幕！台中市北區一名85歲吳姓老婦，10月30日凌晨3點起床發現兒子不在房內睡覺，竟然獨自跑出家門，她未戴口罩且衣著單薄行動遲緩地走在忠明路上尋找兒子，幸遇熱心的賴姓女騎士停車關心協助報警，台中市警二分局立人派出所警員周明儀、郭彥志到場，透過警政系統確認身分陪伴老婦平安返家。

賴姓女騎士告訴員警，近來早晚溫差大，停等紅燈時看見老婦只穿著單薄短袖，還向她招手攔車求助，感到相當不忍心，趕緊停車關懷，小心翼翼攙扶，老婦頻頻向賴女道謝，說著「這個小姐真的很好心！」周員詢問老婦為什麼這麼晚還在外逗留？疑有失智症狀的老婦忘記自己的名字，只不斷重複著要找兒子，並說自己住在中華路上，員警判斷以她緩慢的步伐，要從3公里外的中華路步行到忠明路難度很高，果然以警用小電腦M-police一比對，原來她就住在附近的小巷弄內。

員警拿出全新口罩替老婦戴上，並請她趕緊坐上巡邏車以免著涼，護送返家交由同住的兒子照顧，原來老婦兒子外出訪友敘舊比較晚回家，老母親把已過半百歲數的兒子當成小孩一樣，想要外出把深夜未歸的小孩找回家，老婦兒子再三向員警道謝，員警叮嚀要多加留意老人家動向。

分局長陳家銘表示，入秋後早晚溫差大，家有高齡長輩者需多加關懷問暖，若家中長輩有迷途走失風險，可在衣物或身上配件留有足以辨識資料及聯絡電話，以防不慎走失時警方能迅速聯繫家屬。