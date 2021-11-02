新北市議會總質詢第6天，新北市議會民進黨團再問侯友宜對核四態度，新北市議員陳啟能三度追問侯：「同不同意重啟核四？」侯友宜再度重申，新北最關心的是核安及核廢料，這些說法他已說了11年，「議員可以繼續問，我可以繼續聽。」

陳啟能指出，國民黨支持重啟核四公投案，但核四已封存多年，形容就像是30年的勞斯萊斯擺爛都沒有保養，質疑這樣還可以開嗎？若發生災害新北市首當其衝，他要求侯帶領議員一起進入到核四廠參訪，透過鏡頭呈現讓民眾了解核四是危險的，並再三追問侯：「同不同意重啟核四？」批侯未就此議題正面回應。

侯笑回，這議題已談了11年，舞台表演很久了，「議員還可以繼續問，你還有半小時質詢時間」，他表示，核四管理權責在中央，他不在其位不謀其政，沒有核安就沒有核電，並希望中央能處理好核廢料問題，盼議員趕快跟中央溝通，認為對於核四每人都可以有個說法，既然走到公投就由公投決定，他尊重民意決定。