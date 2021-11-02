公牛今天前往波士頓踢館，第2節一度領先11分(46比37)，沒想到打到第3節反而落後19分(75比94)，眼看士氣即將崩潰的時候，拉文與迪羅薩挺身而出，第4節打出39比11的反擊攻勢，最終以128比114擊潰塞爾提克，開季6勝1敗不但攻佔東區首席，而且還坐上聯盟龍頭寶座。

此役可說是一場三溫暖般的精采大戰，劇情不斷翻轉讓球迷冷汗直流，尤其是綠衫軍球迷更是從落後到大幅領先然後最終苦嘗14分之差的苦果，真是情何以堪啊！

公牛過去兩季只能苦苦掙扎，反觀塞爾提克卻是東區豪門，雙方實力有段懸殊差距，但今年夏天公牛成功引進迪羅薩與朗佐鮑爾，進攻火力提升一個大檔次，連帶防守端也獲得補強。此役上半場打得虎虎生風，取得雙位數領先。

主場應戰的塞爾提克不甘示弱，不但迅速反擊，而且還在第3節反超19分，眼看局勢底定，沒想到第4節卻自亂陣腳，單節僅得11分，被對手打出單節39比11的狂暴攻勢，輸得很難看。

迪羅薩從暴龍轉戰至馬刺，本季來到芝加哥反倒如魚得水，炙熱手感讓原本溫馴的公牛蛻變成為充滿野性的猛獸，此役20投15中，包含3顆三分球，攻下37分、7籃板，拉文26分、7助攻，「球哥」朗佐鮑爾12分、6籃板、4助攻。

塞爾提克吞下3連敗，傑倫布朗28分、7籃板，荷福德20分、10籃板，塔圖20分、4籃板、3助攻、2抄截，斯馬特16分。