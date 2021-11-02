東華大學劉姓女同學在校內二手拍賣臉書社團貼文販售耳環，因大頭貼穿著泳衣，引來數名男學生留下疑有性騷擾意圖等相關言論，讓她感到不適，向校內性別平等教育委員會申請調查。（羅亦晽翻攝）

國立東華大學一名劉姓女同學上月26日在校內二手拍賣臉書社團貼文販售耳環，不過其大頭貼穿著泳衣，引來數名男學生留下疑有性騷擾意圖等相關言論，讓她感到不適，要求對方承認未果，因此向校內性別平等教育委員會申請調查。校方今指出，目前已進入處理程序，將依性別平等法成立調查小組啟動調查，並提供雙方必要的保護措施及協助。

劉女在個人臉書敘述事發經過，上月26日在校內二手拍賣臉書社團貼文販售二手耳環，同校楊姓男同學留言「這個大頭照好兇」後，標記其他男性同學，多人發表疑有性騷擾相關言論，讓她感到不適。28日偶遇事件的男同學們，不強迫他們道歉，只期望承認性騷擾意圖，未料男同學仍執意狡辯表示，該言論是指另一位男同學的大頭照很兇。

由於「好兇」、或「好凶」、「很兇」，是知名線上言論空間批踢踢中常用語，形容女性胸部很大很美，音同「好胸」，而非指實際的脾氣很兇，同時還有衍伸用法「好兇，不摸嗎」等言論，且常出現在討論女體的相關版面，有人貼出女性圖片時，文中或推文常會用到這個詞語。

因此劉女上月29日向東華大學性平會正式提出調查申請，她認為，既然對方不接受台階下，因此絕不姑息，且網路騷擾無處不在，做出類似這些男同學行為的人也層出不窮，「共犯」數不勝數。同時也納悶「是什麼樣的社會氛圍，讓這些男性認為自己能夠理所當然的輕浮點評一位女性的身體和衣著」。

不過，劉女此文引發網友熱議，7000多則留言中，不少大量攻擊的言論，如「這杯水想強姦我」、「妳奶子讓我勃起了，妳是不是想強姦我」等性騷擾言論，也有人認為劉女站出來發聲勇氣可嘉，且此風不可長，留言加油力挺她。

東華大學今也發聲明稿指出，目前已進入處理程序中，並同步啟動保護雙方當事人受教權機制，同時視當事人需求，提供必要的心理諮商支持，及其他保護措施或協助。性平會除將依據校內「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規定嚴謹處理外，也將依據性平法成立調查小組啟動調查。