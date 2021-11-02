字節跳動CEO梁汝波今（2）日發內部信指出，將按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」原則，做出組織調整，成立6個業務板塊，包含：

1、頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務併入抖音。

2、員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。

3、飛書、EE、EA合併成飛書業務板塊 。

4、火山引擎聚焦打造企業級技術服務雲平臺。

5、朝夕光年負責遊戲研發與發行。

6、TikTok負責TikTok平台業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。

以下為內部信全文內容：

各位同學，過去幾年公司經歷了快速發展，我們始終根據業務需要來調整組織，不斷推動組織結構優化和升級。隨著公司業務演化、團隊成長，各業務面臨不同的機遇和挑戰。為了使命驅動，始終創業，保持組織靈活高效，激發創造力，公司將按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，做如下組織調整，成立六個業務板塊：

1．頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務併入抖音。該板塊負責國內資訊和服務業務的整體發展，為使用者提供更優質的內容及服務。

2．員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。該板塊聚焦教育業務，致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智慧硬體、校園合作等領域，希望通過持續創新，服務教育生態參與者，實現「創新教育，成就每一個人」的目標。

3．飛書、EE、EA合併成飛書業務板塊 。該板塊聚焦提供企業協作與管理服務，整合即時溝通、線上文檔、日曆、音視訊會議等辦公協同應用，並提供OKR、招聘、績效、合同等組織經營管理類產品。

4．火山引擎聚焦打造企業級技術服務雲平台，將字節跳動發展過程中積累的經驗方法、技術工具和平台能力開放給外部企業，幫助企業在數位化升級中實現持續增長。

5．朝夕光年負責遊戲研發與發行，面向全球用戶與開發者，提供頂級遊戲和打造玩家社群，為每位玩家帶來有趣和激勵人心的體驗。

6．TikTok負責TikTok平台業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。各個業務板塊負責人將向我匯報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動CFO，公司財務部向我匯報。

以上組織結構及系統組態調整，將會陸續完成。挑戰層出不窮，前路風光旖旎，期待大家繼續在共事同行中為自己為用戶Inspire Creativity ＆ Enrich Life。