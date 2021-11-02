由意藍資訊與彥星喬商共同合作的「台灣房地產網路聲量」上半年調查結果，以往由俗稱蛋黃區的市中心往市郊蛋白或蛋殼區移動的購屋行為，開始出現明顯的跨縣市流動討論。彥星喬商總經理劉安立提到，從今年前八月的買賣移轉棟數來看，全年有望較去年成長，有機會挑戰房市近七年來的交易新高。顯見高房價的問題，沒有逼退購屋族群的剛性需求，但迫使首購族不得不考慮移居外縣市。

意藍資訊OpView經理宋孟儒指出，雙北生活圈每季調查幾乎都有林口、三峽、淡水的區域個案討論，但今年上半年雙北市的民眾，除了探討少子化、高房價、出走潮等痛苦指數偏高的現象級關鍵字之外，青埔受惠於高鐵的便利性縮短了通勤時間，且重劃區議題多未來漲勢可期，也納入了雙北民眾購屋討論的範圍之內。

青埔、竹北及烏日，分別是桃園、新竹及台中的討論熱點。意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，在桃園及新竹的房地產輿情聲量裡也觀察到跨縣市相互提及的關聯性，台中則是與彰化連動。相較於雙北輿情討論較多的現象關聯字，桃園則是針對邀請KOL開箱或近期推案的新屋有較多的討論；新竹與台中則是對於區域房市開價是否背離市場、沒有議價空間等市場震盪話題，有較密集的關注。