封測廠台星科(3265)受惠半導體旺季需求暢旺，2021年第三季稅後淨利雙位數「雙升」至1.36億元、每股盈餘（EPS）1元，雙創近7季高點。累計前三季稅後淨利跳增近1.33倍至2.73億元、每股盈餘2.01元，雙創近3年同期高點、且已賺贏去年全年。

台星科股價10月初回測28.5元的3個月低點，隨後止跌緩步向上，今（2）日在績優題材激勵下放量勁揚5.52％至32.5元，隨後雖跟隨大盤同步拉回，早盤仍維持近1.5％漲勢，領漲封測族群。三大法人上周小幅賣超18張，昨日轉為買超82張。

台星科第三季合併營收8.64億元，季增達23.29％、年增達21.59％，毛利率26.98％、營益率19.54％，均創近7季高點。配合業外轉虧為盈挹注，使稅後淨利達1.36億元，季增達57.17％、年增達71.37％，每股盈餘1元，亦雙創近7季高點。

累計台星科前三季合併營收22.43億元、年增達20.64％，毛利率22.52％、營益率14.66％，均創近3年同期高點。雖然匯兌虧損拖累業外轉虧，稅後淨利2.73億元、年增達近1.33倍，每股盈餘2.01元，亦創近3年同期高點、且已賺贏去年全年。

台星科董事長黃興陽先前指出，AI、5G、IoT等數位科技應用加速發展，相關伺服器、基地台、網通設備、智慧手機商機在疫情高峰過後逐漸發酵，預期將帶動晶圓級封裝及測試需求成長，對今年營收成長審慎樂觀。

為因應客戶需求，台星科董事會年中時將今年資本支出預算自16.5億元追加至18.2億元，主要將專注研發投入高階封測、5G相關產品技術及產能，並整合資源強化經營績效，積極開發新客戶，確保企業獲利並持續成長。