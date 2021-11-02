何國世出版第9本書籍《中美洲導覽—共同的歷史、不同的命運》，目前正著手第10本「智利史」，希望藉此加深國人對拉丁語系國家的認識。（靜宜大學提供）

靜宜大學校長唐傳義對何國世老師在中南美洲教育的研究與卓越貢獻表示感謝，不僅提升學生視野及國際移動力，也是台灣國際教育不可或缺的重要資源！（靜宜大學提供）

何國世帶領國際青年大使到當地體驗歷史、民情風俗、飲食等人文與自然情境等，這都成為他寫作養分。（靜宜大學提供）

何國世將中南美洲國家的研究心得，寫成容易閱讀、理解的文本，讓更多人瞭解中南美洲的風土人文。（靜宜大學提供）

何國世透過教育部經費補助計劃，設立「西文多元文化教學」網站，以課程、影片及音樂等形式，提供西班牙及拉丁美洲的風俗民情等豐富內容，將西文學習推向全國各地。（靜宜大學提供）

靜宜大學西班牙語文學系副教授何國世，在靜宜執教長達25年。陸續出版墨西哥、秘魯、阿根廷、巴西、委內瑞拉、巴拉圭、西班牙、拉丁美洲，及近期出版的《中美洲導覽—共同的歷史、不同的命運》等國家9本書籍，目前正著手第10本「智利史」；希望藉此加深國人對拉丁語系國家的認識。

靜宜大學校長唐傳義對何國世老師在中南美洲教育的研究與卓越貢獻表示感謝，尤其將中南美洲國家的研究心得，寫成容易閱讀、理解的文本，讓更多人瞭解中南美洲的風土人文，不僅提升學生視野及國際移動力，也是台灣國際教育不可或缺的重要資源！

何國世大學畢業後曾在中央通訊社服務，隨後考取行政院新聞局特考，外派前則因考取公費留學，轉赴西班牙攻讀博士，主修拉丁美洲歷史等。1996年學成返國後即到靜宜大學任教至今25年。

因背景優勢，何國世熟稔中南美洲歷史文化，也積極協助靜宜學生到西班牙及中南美洲等國的知名企業，進行專業實習；並帶領國際青年大使到當地體驗歷史、民情風俗、飲食等人文與自然情境等，這都成為他寫作養分。

何國世說，台灣大部份邦交國都在中南美洲，但民眾普遍對拉美的認識相當缺乏，這也是他當初想要寫書的重要原因。拉丁美洲人口總數約5億多人，面積達2千萬平方公里，只有蕯爾瓦多面積比台灣小，是很大的市場，值得重視。他的書籍會先介紹文化、飲食、歷史等，最後章節則分析現況及未來趨勢。目前其出版的墨西哥史跟秘魯史都已再版，特別是墨西哥史最受歡迎。

何國世以親身體驗，在課餘時間研讀、整理、蒐集相關資料，近期出版第9本書籍《中美洲導覽—共同的歷史、不同的命運》，恰逢中美洲國家獨立兩百周年，也增添歷史意義！該書以歷史脈絡、政治變革、經貿現況為核心，也讓讀者瞭解地理環境、自然資源、風俗習慣及飲食文化等特色。

何國世指出，平常他都藉由BBC西文新聞，瞭解拉美時事，也鼓勵學生藉此加強語文學習。他並透過教育部經費補助計劃，設立「西文多元文化教學」網站(spanish-culture.xyz)，以課程、影片及音樂等形式，提供西班牙及拉丁美洲的風俗民情等豐富內容，適合無法出國及一般學生上網學習，將西文學習推向全國各地。