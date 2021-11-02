中國已有一座世界最大、俗稱「天眼」的天文望遠鏡，中國科學院院士武向平日前表示，中國將建設另外5台同級望遠鏡，組成一個巨大陣列，「將領先世界50年」。

目前貴州的500米口徑射電望遠鏡（FAST，又被稱為「中國天眼」），是全世界最大、最靈敏的單口徑望遠鏡，從規劃到完工歷時22年，面積相當於30個足球場大。該望遠鏡的其中一項科學目標是搜索外星文明。如今中國天眼已不僅限於國內使用，而是對全世界科學家開放。

武向平10月31日在世界頂尖科學家少年英才交流對話會上表示，中國將推進啟動建設另外5部500米口徑射電望遠鏡，與FAST組成一個巨大陣列。他說，這座望遠鏡「在過去兩年內取得了非常重大的發現，巨大地提升了我國射電天文的地位，目前沒有任何國家可以比」。他還認為，目前的天眼望遠鏡「還不夠大，還能建更大的」。

今年5月20日，中國國家天文台發布消息指，科研團隊利用「中國天眼」開展銀道面脈衝星巡天，最新發現201顆脈衝星，其中包括一批最闇弱的脈衝星、挑戰當代銀河系電子分布模型的大色散量脈衝星、40顆毫秒脈衝星、16顆脈衝雙星、一批模式變化和消零脈衝星以及射電暫現源等。