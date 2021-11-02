年底四大公投議題延燒，蔡英文總統與學生座談時表示，沒有說進口美國豬肉，就強迫你一定要吃美豬，你可以吃也可以不吃。國民黨立委賴士葆批評，這是混淆美豬與萊豬很要不得的烏賊戰術，台灣人沒有反美豬，而是反對萊豬進口，更反對政府不肯標示萊豬。

年底四大公投將於12月18日投票，賴士葆表示，蔡政府不標示萊豬，讓大家無法分辨之下就吃到萊豬，這與強迫無關，這是政府為了經貿利益犧牲人民健康，蓄意設下的陷阱，讓民眾無法閃躲，還要裝清純與無辜，實際上，進口萊豬不標示就是另一種形式的強迫。

賴士葆說，四大公投中的重啟核四、珍愛藻礁公投涉及能源與環保議題，蔡政府2025要實踐非核家園，現在再生能源只有6％，只能更多的倚靠煤和天然氣，三接天然氣在藻礁地也牴觸國際社會要保護自然棲地的目標。

賴士葆指出，要如何減碳，又要達到淨零排碳，又要穩定的供電是彼此乎相矛盾；屆時經常性的停電恐是常態，只是現在亂開能源規劃支票的政客早已下台，後代子孫只能承接這樣的惡果。

賴士葆說，副總統賴清德曾說，為政黨利益傷害國家的政黨一定不能支持，如今這樣的論述不巧把箭射向自己了，非核家園實踐的不就是民進黨的黨綱嗎？說的正是說明民進黨在四大公投的議題上確實為著政黨的利益傷害人民和國家，還要支持嗎？

賴士葆砲轟，看到閣揆蘇貞昌、賴清德下鄉公投開講，猛打抗中保台，真的欲哭無淚。四大公投明明就是民生、環保議題，硬是要牽扯政治議題，抗中保台變成民進黨的提款機，隨時隨地可以收割選票，這樣低估人民智慧，打成政黨對決，更是對不起當年與民進黨並肩作戰的環保團體。