首場推介會首場在台南科學園區獲得近70家上市櫃企業的熱烈回響。（金門縣府觀光處提供）

首場推介會首場在台南科學園區獲得近70家上市櫃企業的熱烈回響。（金門縣府觀光處提供）

丁健剛處長(左三)拜會台南科學工業園區郭春暉處長(右二)，歡迎企業團體到金門辦員工旅遊。（金門縣府觀光處提供）

疫情持續趨緩，國旅快速發燒，金門縣府觀光處跨海搶客，目標鎖定企業員工旅遊，北中南連辦4場推介會，放送提供酒水贊助、客製化伴手禮等獎勵措施，首場在台南科學園區獲得近70家上市櫃企業的熱烈回響，可望再迎來新一波團體旅遊熱潮。

當地業者表示，兩岸「小三通」熱絡往來時，大陸企業經常跨海舉辦員工旅遊，人數動輒上千人，寫下兩岸旅遊交流史上漂亮的一頁，如今因為疫情暫時停航，街頭陸客群跟著消失，期待縣府轉向台灣本島招攬團客，可以再現往日穿梭來去的人潮。

縣府觀光處規畫11月起陸續於台南、台北、台中、高雄等地舉辦4場次推介會，昨天首場推介會於台南科學園區展開，包括台達電子、奇景光電、宏捷科技、台灣大福高科技設備、南茂科技、台灣神隆等近70家上市櫃企業的職工福委會、活動承辦人參加，同時也透過現場直播，讓未能到場者也能了解相關資訊。

觀光處長丁健剛說明，這波推介以企業團體為目標客群，介紹內容包括金門觀光資源、獎勵方案，要提供企業最優質、最獨特、最在地的金門旅遊新體驗。

縣府提供的獎勵方案包含酒水贊助、協助租借場地，以及推薦在地表演團體、客製化伴手禮等在內。相關內容可上〈金門縣政府觀光處網站〉查詢或電洽金門縣政府觀光處楊小姐（聯絡電話082-3188236轉62756。