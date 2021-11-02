牙科趙建維主任在病人舒眠鎮靜狀態下，為病人進行高品質的牙科治療。（豐原醫院提供）

害怕看牙是小孩和大人都困擾的問題，衛福部豐原醫院提供舒眠牙科治療，幫助抗拒看牙的孩童，能在無記憶淺眠狀態下，讓牙科醫師順利好好完成整個治療。

躺在牙科診間治療椅上，不時聽到鑽牙器械的尖銳聲音，伴隨著治療過程痠痛的不適，這種令人感到恐懼、不愉快的經驗，相信多數人都不喜歡。大人能忍耐與表達，然而小孩因害怕看牙哭鬧、躁動與無法配合，是父母的困擾，也有可能因此增加治療上的困難度及危險性。

豐原醫院麻醉科主任黃百慶表示，舒眠牙科治療簡單來說，就是讓病人維持在一定鎮靜淺眠 (舒眠) 狀態下接受牙科治療，由專業的麻醉科醫師在治療前與牙科醫師溝通討論整個牙科治療的內容與時程，在跟成人病人本人或是孩童病人的家長進行完整的麻醉前評估與講解後，於舒眠牙科治療當天使用靜脈或是口服鎮靜類藥物。

接著讓病人逐漸進入鎮靜淺眠的狀態，再利用先進的相關醫療設備，於整個過程中精準且即時地調控整個牙科治療過程所需的鎮靜深度，全程再輔以心電圖、血壓、血氧、呼吸等相關全套監測儀器，持續監控並維持病人正常生理狀態，如此得以創造一個讓病人在安全、舒適、無恐懼的情形下，接受高品質牙科治療的環境。

除了完整各項先進儀器設備外，由於牙科治療過程所需的鎮靜深度是不斷在變化的，故一個擁有充分默契及有效溝通的牙科、麻醉科合作團隊，更是整個舒眠牙科治療能順利進行的至關要素。待牙科治療接近尾聲，麻醉科這邊會逐漸調淺鎮靜深度，最後再讓病人在治療結束後自然地從睡夢中甦醒。

豐原醫院牙科主任趙建維也提醒，注重口腔清潔並好好刷牙，才能維持良好的口腔健康，若真的嚴重到需要治療了，千萬別拖延，豐原醫院提供的自費舒眠牙科治療，讓大人或孩童都能在淺眠的狀態下舒適且安全地接受牙科治療，藉此緩解看牙時的害怕與恐懼感，提供在地鄉親更好更舒適的牙科治療體驗。