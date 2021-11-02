由童星出身的美國24歲知名女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），近日即將推出漫威影集《鷹眼》而身價暴漲，不少粉絲都十分期待她在劇中的表現。近日她也為了宣傳新電影，受邀登上雜誌封面大秀凹凸有致的火辣身材，令不少人看了直呼「長大了」。

海莉史坦菲德近日受邀登上墨西哥時尚雜誌《InStyle》的封面，擔任11月的封面人物。在釋出的照片中，海莉史坦菲德不僅穿上黑色的蕾絲馬甲連身衣，以透視的剪裁隱約露出火辣身材，她還穿上裡面全空的西裝外套，與胸口鏤空的貼身小洋裝，大秀飽滿的豐滿上圍。

另外，還有透視連身衣，以及胸前只剩金屬鍊固定的黑色上衣造型也同樣性感吸睛，火辣曲線與飽滿北半球一覽無遺，令網友看了直呼「這套造型真好看」、「感覺有點變壯了」、「好辣的身材」、「小女孩長大了」，引起熱烈討論。

海莉史坦菲德8歲時就被星探挖掘進入演藝圈，以精緻的五官與一雙空靈大眼在多部青少年為主題的電影及影集中擔任配角；後來，在2010年憑著電影《真實的勇氣》獲得多項演技大獎，成功打開知名度，陸續又在《戰爭遊戲》、《特誤殺很大》、《歌喉讚2》、《蜘蛛人》等多部電影中演出，如今又在漫威電影《鷹眼》中飾演「女鷹眼」，使人氣持續攀升，讓不少人十分期待她接下來的發展。