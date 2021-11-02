僵硬法條卡死弱勢家庭？民進黨立委何志偉今天召開記者會，譴責當前弱勢家庭申請補助必須要有指定帳戶的作法不合理，衛福部應全面檢視全國地方政府的規範，拿掉只有方便到公部門的指定帳戶，並協調社福款項跨行免手續費，不要再讓一個作業要點卡死一個家庭。

何志偉今天與台北市議員鍾佩玲、隆和里沈春華里長、社會安全網大安文山召集人陳唐博共同召開記者會，並邀請衛福部社家署科長吳宜姍、金管會銀行局專委朱衛華、台北市府社會局科長陳肯玉等人出席。

何志偉以他接到的申訴個案為例，一名陳先生一年前在工地摔傷，成植物人，長期臥床，太太及兒子皆領有身心障礙手冊，發生意外後，陳先生去年11月底領到重度身障手冊，卻至今都沒領到一塊錢的補助，原因就是卡在，台北市申請的必備條件中，要有指定銀行或郵局帳戶。

鍾佩玲表示，社會局的角色應該是要協助民眾解決問題，而不是發生問題時把球丟還給民眾。指定帳戶是必備文件，當沒有必備文件，這個申請書連送都送不出去。

陳唐博也指責行政作業系統的僵固，阻礙弱勢民眾的權益。他說，身障補助必須要有指定行庫或郵局帳戶才能領取，本應是社會安全網一環的身障補助，卻完全排除沒有這些帳戶的人民，呼籲台北市社會局擬訂相關配套措施，不應限制以及忽略身心障礙者的權益。

何志偉引用衛福部數據，統計截止今年6月全國低收入戶有14萬5157戶、中低收入戶有10萬6769戶，總計25萬1926戶，他說，這些補助是25萬個弱勢家庭的救命錢，這不是闖關遊戲的獎金，簡化流程、方便民眾，不該是口號。

他要求衛福部檢視全國地方政府的規範，拿掉只有方便到公部門的指定帳戶，金管會應協調政府的社福款項跨行免手續費。「一個作業要點卡死一個家庭，這是違法亂紀！」與會的衛福部官員承諾，會檢討申請表格，修正不合理處；金管會官員也表示樂見其成。