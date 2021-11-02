電影級3D魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》繁中版於今（2）日正式宣布進軍臺港澳遊戲市場，APP Store與Google Play雙平台預約活動於即日起全面開跑，首波完成預先註冊的勇士們即可於遊戲上線後獲得多元豐富虛寶獎勵！不僅如此，官方團隊更搶先釋出遊戲磅礡壯麗世界觀場景及宣傳影片首播，並同步公開官方粉絲團，讓各位勇士們一飽眼福，搶先探索《奇蹟MU：正宗續作》獨特風貌。

《奇蹟MU：正宗續作》全新五感升級體驗必定顛覆玩家想像！華麗之巔熱血戰鬥即將展開！

經典「奇蹟MU」巔峰升級的MMORPG手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》以強大虛擬引擎結合現實文明與奇蹟大陸，打造史上最強「奇蹟MU」電影級震撼3D場景，讓勇士們能無拘無束盡情探索海陸空開放世界。更值得一提的是，《奇蹟MU：正宗續作》為「奇蹟MU」系列作品中首款擁有精緻捏臉系統，絢麗鎧甲、浮誇技能，所有殿堂級特效一手掌握。隨心所欲、自由交易的史詩裝備平台及萬人跨服熱血混戰等特色也將讓勇士玩家們眼睛為之一亮，更能盡情沉浸在感官炸裂的3D魔幻世界！精彩絕倫的完美體驗勢必成為一款全民必玩、不可錯過的頂級魔幻3D手遊大作。

《奇蹟MU：正宗續作》MU大陸壯闊世界搶先揭曉！

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《奇蹟MU：正宗續作》雙平台預約勇士招募中！超值豐沛虛寶獎勵大方送！

凡於APP Store、Google Play雙平台登錄完成《奇蹟MU：正宗續作》預約活動，即可獲得藏寶圖x1、靈魂寶石x1、生命寶石x2、瑪雅聖藥x1、金幣x20000等超值豪華虛寶獎勵。想贏在起跑點的勇士們，敬請鎖定Facebook官方粉絲團並搶先預約雙平台活動了解最新消息！

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