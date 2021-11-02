近百歲翁鄉音重 警送返家竟不識厝

台中1名高齡95歲的邱姓老翁日前外出時因腳痛送醫，老翁雖無大礙，卻因鄉音重又重聽，遲遲無法協助他出院回家。員警透過警用系統確認住址後帶他返家，擔心老翁腳步不穩獨自上樓恐有危險，陪伴他上樓進入家門後才放心離開，這份體貼的心意也讓老翁好感動。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員陳律君、黃宇綸日前23時許擔服巡邏勤務時，接獲轄內醫院報案有名老翁需要協助，員警從院方口中得知，這名老翁在捷運站坐了好長一段時間，久久都沒有離開，熱心民眾上前詢問得知其腳痛，便請救護人員前來協助送醫，老翁觀察休息後沒有大礙，然其身上沒有證件，鄉音很重又有重聽，一直無法獲知可用的資訊協助其返家，便請員警到場協助。

員警透過警用小電腦確認其係高齡95歲的邱姓老翁，因其報出的家中電話號碼是空號，員警見其年事已高，確認其有攜帶鑰匙後，便將他攙扶上警車送他返家。

員警小心翼翼攙扶邱翁下車，沒想到他看看四周後，竟說：「這不是啊，這不是我的家。

」員警正苦惱之際，幸好對面鄰居剛好外出向老翁打招呼，他才改口：「是是是！」因老翁的住家沒有電梯，員警見他舉步維艱，回家還得爬多層樓梯實在很不放心，便一人在前一人殿後，半推半攙扶陪著老翁上樓返回住家，員警的貼心讓他感動不已，雙手合十向員警表達自己的感謝。

警方提醒民眾，家中若有年邁的長輩，平時應保持電話聯繫，或委請里長及鄰居多加關懷，協助注意其動向，亦可善用政府長照資源，解決居家長照需求，如有發現異狀立即撥打報案專線110或救護專線119請求相關單位協助。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，協助他們能儘快平安返家。