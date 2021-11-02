體育署2020年「運動現況調查」發現，台南市過重、肥胖人口比例高達39.1％，為6都之冠。市議員林美燕2日籲請市長黃偉哲正視此一問題，透過政府的帶動，讓運動能輕鬆地進入市民的生活中，成為每天的例行事項；黃偉哲當場承諾，市府有責任與義務營造全民體育的環境。

林美燕在市政總質詢表示，體育署2020年「運動現況調查」，針對全台13歲到65歲人口，以電話抽查進行過重與肥胖問題調查；其中，衡量標準為BMI值，並定義高於24為過重、高於27為肥胖。結果顯示，台南市的過重、肥胖人口的比例39.1％，不僅為6都之冠，更是全台第4高，顯示台南市每10人中就有近4人過重。

林美燕認為，歐洲每年9月23日至9月30日都舉辦「歐洲運動周」，不限年齡、也無關體適能的程度，以各種形式推廣運動。像今年的主辦方為斯洛維尼亞，推行以「深蹲換免費車票」活動，營造城市健康氛圍，建議市府以此借鏡，透過政府的帶動，讓運動成為市民每天的例行事項。

此外，林美燕還建議，市府應盡速成立體育局，重視基層三級體育的發展困境，也建議總體檢運動場所、公園等運動設施及環境，包括南區體育園區田徑場增加健身器材與極限運動場、籃球場、自由車場整建修繕，以及安平區溜冰場設置觀眾台等。

林美燕認為，人民健康是城市也是國家最大的資產，身體活動及運動對於促進各年齡層民眾的健康非常重要，市府應正視相關的體育議題，讓全市可以營造友善、便利、安全，有效打擊肥胖的運動環境。

黃偉哲答詢強調，市府有責任與義務營造全民體育的環境。衛生局也表示，為了將規律運動推廣至民眾的日常生活，達到「運動333」的目標，該局已針對不同族群規畫不同的運動措施。

其中，針對國小、國高中職，規畫容易取得器材及方便進行的運動模式，並以跳繩培養學生運動習慣；社區部民眾部分，也於37區辦理社區運動班、健走活動及健康促進宣導講座，加入伸展運動及居家運動推廣；長者方面，則透過與社區運動團體合作辦理長者運動團體嘉年華，並開辦各種長者運動班，如跳舞班、太極拳班等；至於職場員工部分，明年度將持續推動職場健康，導入國建署妙管家app及google fit多元運動紀錄功能，規畫健康促進活動。

另外，為營造適合全民運動的環境，市府還將盤點各區健走步道，並更新於本市的健康飲食運動地圖網，並在各健走步道辦理健走活動，將運動融入市民的生活中。

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