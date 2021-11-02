本土AZ+莫德納臨床試驗有新的進展。台大進行的AZ+莫德納混打結果日前出爐，台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳今天透露，台大醫院方面收案400人，已經完成28天後抽血數據分析，發現AZ+莫德納抗體反應與2劑都接種莫德納相當，其中又以間隔8周效果，比間隔4周要好，後續還會進行3個月後追蹤，準備發表中。

據了解台大早在一個月前就已經完成，但至今都未公開，目前著手發表中。台大的臨床結果何時送CDC？或是何時著手混打？張上淳表示，AZ+mRNA疫苗的混打建議，本來就已經在ACIP討論過也提供過建議。國內何時著手混打？張上淳語帶保留。

疾病管制署今日召開「第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」，共有來自東南亞及西太平洋雙區域及歐、美、非洲等多個具全球和區域影響力之公共衛生及防疫專家齊聚一堂分享COVID-19防治經驗，張上淳也出席該研討會。

談及台大醫院混打臨床試驗進度，張上淳表示，AZ+莫德納已經有初步結果，至於AZ+高端則還在進行當中。

在AZ+莫德納部分，總計收案400人，並分成4組，分別是：AZ+AZ（間隔8周）、AZ+莫德納（間隔4周）、AZ+莫德納（間隔8周）、莫德納+莫德納（間隔4周），在接種完第二劑以後，隔2周（14天）、4周（28天）、3個月都會抽血看中和抗體效價變化。

張上淳表示，目前已經完成第28天抗體效價結果分析，AZ+莫德納效果是高於2劑AZ，和2劑莫德納相當；若進一步細看混打間隔4周與間隔8周兩組，時間間隔較長者效價略好，但兩者差異不大，也就是說混打時間隔久一點沒什麼關係，相關成果也將進行發表。

由於mRNA疫苗第二劑副作用比較強烈，被問及混打與2劑莫德納第二劑哪一種副作用比較明顯？張上淳說，AZ+莫德納混打出現副作用的反應人數比例比較高，至於副作用兩者強度則差不多。