中央銀行發行的「臺灣國家公園采風系列」主題套幣，花了10 年的時間為9個國家公園發行專屬套幣，2日公開該系列最後一套、但不是國家公園之列的「壽山國家自然公園」，正式為此系列收尾，此系列的10種套幣目前只剩「陽明山國家公園」、「東沙環礁國家公園」還有庫存數千套，加上此次新發行的「壽山國家自然公園」，如果像過去7種套幣都售完的情況來看，此系列在市場上、在收藏上的價值都將上漲。

中央銀行發行局長鄧延達表示，「臺灣國家公園采風系列」主題套幣從第一套的「墾丁國家公園」於民國101年開始發行，每年發行一套，第二套起依序為玉山國家公園，陽明山國家公園，太魯閣國家公園，雪霸國家公園，金門國家公園，東沙環礁國家公園，台江國家公園，澎湖南方四島國家公園)，原本就是9個國家公園、發行9套，規模較小的壽山國家自然公園並不在國家公園之列，最終還是列入這個系列。

中央銀行在日常鑄造流通硬幣之外，會費心發行紀念幣／章，包含精鑄套幣、平鑄套幣，因價格平民，每套台幣400元，套幣內容與圖案可用於教育教材，和外國友人分享，因此有民眾作為個人收藏。鄧延達表示，第一套在10年前發行時曾多達7萬2千套進入市場，後來市場需求減少，發行量逐年減少，到今年的「壽山國家自然公園」發行僅限2萬套。

央行主題套幣曾發行「台灣原住民文化風采系列」，更早之前有台灣花草蝴蝶系列。鄧延達表示，對於接下來的主題仍在徵詢各界意見，央行會與時俱進，規畫與民眾生活相關的主題套幣，並朝年輕化構思。