懷特（4108）受惠旗下癌疲憊新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，3月納入健保給付，同步帶動自費市場激勵，自結10月營收，年同成長123％，表現亮麗。

總經理李伊伶表示，懷特生技自行研發上市的「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue CRF）」的處方新藥，需求強勁，目前已獲超過70家醫療院所採用，當中包括52家醫學中心與區域醫院，同時積極布局保健食品市場有成，專為癌友輔助治療的保健品銷售報捷，未來業績持續看俏。