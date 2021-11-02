健保帶動銷量成長 懷特10月營收年增123％ 12:112021/11/02 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 懷特（4108）受惠旗下癌疲憊新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，3月納入健保給付，同步帶動自費市場激勵，自結10月營收，年同成長123％，表現亮麗。 總經理李伊伶表示，懷特生技自行研發上市的「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue CRF）」的處方新藥，需求強勁，目前已獲超過70家醫療院所採用，當中包括52家醫學中心與區域醫院，同時積極布局保健食品市場有成，專為癌友輔助治療的保健品銷售報捷，未來業績持續看俏。 房市回神 六都移轉棟數月增11％ 《半導體》世界先進Q3獲利季增26.38％ 每股賺2元續登高 #懷特 #月營收 #健保 #銷量成長 #癌疲憊新藥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》高油價推手 韓10月通膨3.2％飆10年新高 09:262021/11/02 財經 《半導體》欣銓Q3獲利再攀峰 前3季每股賺4.01元 10:172021/11/02 財經 《百貨股》雙11 富邦媒momo日均業績飆9倍 08:012021/11/02 財經 義隆全年獲利 拚年增五成 04:102021/11/02 證券．權證 晶豪科：SoC出貨動能強 04:102021/11/02 證券．權證 《興櫃股》隱眼新兵好靚 望隼興櫃開飆5成 11:082021/11/02 財經 《電腦設備》艾訊Q3獲利衝2年高點 Q4持穩高檔 07:442021/11/02 財經 瀚宇博精成科 Q3獲利攀峰 04:102021/11/02 證券．權證 雙11拚了 網家本月營收戰高 04:102021/11/02 產業．科技 新冠口服藥加持 默沙東股舞 04:102021/11/02 全球財經 達方小金雞 詠業拚年底前掛牌 04:102021/11/02 證券．權證 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。