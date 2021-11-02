大陸國內期市2日早盤多數下跌，黑色系重挫。鐵礦石、螺紋鋼主力合約跌停，動力煤、玻璃跌超8％，矽鐵、熱卷跌超7％，PVC觸及跌停，現跌近7％，純鹼、甲醇跌超5％。漲幅方面，瀝青主力合約漲超3％，SC原油、燃油漲超2％。

新浪財經報導，國泰君安期貨鐵礦石高級研究員馬亮表示，3日鐵礦石期貨大幅下跌，主力01合約封死跌停，主要有兩大原因：一，隨著大陸國內鋼廠限產的持續，鐵礦石供需矛盾持續積累，10月國內鐵礦石港口庫存積累超過1千萬噸，大幅超出市場預期，港口庫存總量達到1.45億噸，且從目前的供需情況來看，港口庫存的積累將仍會持續。

第二，近期鋼材及煤焦持續下跌，產業鏈估值中樞整體下移的同時，對市場情緒也產生了較為明顯的衝擊，對鐵礦石形成拖累。總體而言，受到自身供需持續轉弱加上市場悲觀情緒等因素，鐵礦石弱勢仍將延續。

光大期貨表示，總的來說，10月鐵礦石供需雙降的格局下，需求弱勢仍占主導，價格延續跌勢。國內需求受到限產、平控壓產政策的影響，鐵礦石產量11月將受到採暖季限產的影響保持低位，但目前看來完成平控以及壓產產量目標壓力不大。鐵礦石需求弱勢最嚴峻時間已經過去，但下游鋼材端需求持續弱勢，若鋼材端需求無明顯好轉，預計鐵礦石弱勢格局不會改變。

消息方面，國家能源集團表示，要確保第四季自產煤有序增產高產，具備達產條件的礦井，按照全年產能的四分之一安排生產。此外要增加外煤引入，補充資源不足缺口。