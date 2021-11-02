friDay影音跟播中的日劇《派遣女醫X》第7季，系列原班人馬演出，主演米倉涼子表示「真的切身感覺到醫療現場的緊張與專注」，而該劇已計入第7季，「這些年間我在劇中大概已經做了70次手術，學到很多醫學資訊。」

她對過去自己的演出似乎不甚滿意，「看了以前自己那句『我絕不失敗』台詞，我講得實在太弱了啦，有點過於年輕的感覺。」她與劇組、演員們多年來相處愉快，拍攝現場猶如大家族，米倉說「看到大家我就有種安心，我也比獨處時更有精神。」

不過她也坦言感覺歲月無情，自嘲「人還是勝不了年歲。進攝影現場時我老嚷著『這裡痛、那裡也痛』，拍手術場景時，我也覺得視力退化了不少。」本季劇中手術時的特寫較過去增加許多，拍到我都要腱鞘炎了，不過要拍手術戲大家都在現場，我精神就來了。」

劇中「神原名醫紹介所」所長、人稱「晶叔」一角由岸部一徳飾演，米倉說「我的父親跟一徳先生同年生，我爸很早就過世了，我幾乎已把一徳先生當自己爸爸。」她也表示，劇中的晶叔也有不太老實的時候，「比起戲裡，戲外的一徳先生人要來得比晶叔好多了。」