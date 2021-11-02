高雄上月發生城中城大火造成46死的悲劇，國民黨要求高雄市長陳其邁負責下台。民進黨高雄市立委許智傑今日表示，當年國民黨台中市長胡志強、新北市長朱立倫任內發生火災憾事，也都沒人下台。這種事情並非一人下台就能解決，不如一起努力解決問題。

許智傑指出，台灣近20年來，從八掌溪事件時任行政院長的游錫堃下台起，綠營執政都有首長負責。而藍營執政時，最慘重的八八風災，造成681死的災情，當時的行政院長劉兆玄下台，但僅只於此。

許智傑說，胡志強當台中市長時，發生阿拉夜店大火造成32死321傷，朱立倫擔任新北市長時，八仙樂園塵爆案也造成499人受傷，最後都沒人負責，也無人下台。當時朱甚至還甩鍋給交通部，但最後監察院還是糾正新北市政府。

許智傑表示，自己想表達，不論藍綠或何時發生的重大傷亡事故，都非首長一人問題，也不是一個人下台就能解決，希望未來台灣政壇可以結束這種出事就叫人下台的風氣，留下來承擔責任比拍拍屁股下台更有意義。