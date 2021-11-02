9歲的帕瓦娜•馬利克（Parwana Malik）有雙黑眼睛和紅潤的臉頰，當她和小夥伴在塵土飛揚的空地上跳繩時，咯咯地笑個不停。然而，她一回到家，笑容瞬間從臉上消失。

據CNN新聞網2日報導，眼前由泥牆圍成的陋室提醒帕瓦娜，她已經被賣給陌生人，將成為他的童養媳。男人說他55歲，但對帕瓦娜而言，他是有兩道白眉毛和一嘴濃密白鬍子的老人。

小女孩滿心恐懼地說，她擔心他會打人，逼迫她做家事。可是她父母說，他們別無選擇。4年來，帕瓦娜和家人住在阿富汗西北部巴德吉斯（Badghis）省的收容營，靠人道援助，還有1天賺幾美元的零工維生。不過，在8月15日塔利班掌權後，他們的日子更難過了。

She was sold to a stranger so her family could eat as Afghanistan crumbles. Parwana Malik a 9-year-old girl with dark eyes and rosy cheeks giggles with her friends as they play jump rope in a dusty clearing. pic.twitter.com/mTNam059rI — Sports Crunch (@SportsCrunch_US) November 2 2021

隨著國際援助金用盡，阿富汗經濟崩潰，他們已經負擔不起如食物等基本生活必須品。幾個月前，父親賣了她12歲的姊姊。而隨著阿富汗人道危機變本加厲，賣女兒似乎已變得像家常便飯。尤其當酷寒的冬季降臨之際，飢餓更迫使部分家庭做出令人心碎的決定。