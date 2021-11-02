封測廠超豐(2441)受惠邏輯IC封測持續供不應求，2021年第三季稅後淨利雙位數「雙升」至13.64億元、連5季改寫新高，每股盈餘（EPS）2.4元。累計前三季稅後淨利34.31億元、年增達78.74％，每股盈餘6.03元，已提前改寫全年新高記錄。

超豐第三季營收53.27億元，季增10.67％、年增達40.93％，連6季改寫新高。毛利率34.45％、營益率30.71％，分創歷史新高及第三高。配合業外收益躍增，使稅後淨利13.64億元，季增19.94％、年增達90.18％，連5季改寫新高，每股盈餘2.4元亦再創新高。

累計超豐前三季營收143.56億元，年增達34.91％、改寫同期新高，毛利率32.49％、營益率29.31％，分創同期新高及次高。配合業外收益躍增89％挹注，使稅後淨利34.31億元、年增達78.74％，每股盈餘6.03元，已提前改寫全年新高記錄。

超豐先前指出，既有客戶和新客戶下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍為需求大於供給，持續看好下半年需求及營運成長。

而超豐母公司力成日前法說時，亦指出超豐需求持續正面強勁，第四季產能仍然吃緊。超豐對此持續擴產因應，目前頭份二廠及竹南WT（晶圓測試）二廠均持續興建中，預計將在明年中完工，未來可分別貢獻單月營收4億元及5千萬元。

投顧法人認為，邏輯封測需求續旺，超豐持續擴增打線封裝產能因應客戶需求，並與母集團力成合作打造完整供應鏈，近2年陸續取得客戶、工控及車用認證，隨著IDM廠委外釋單增加、車用晶片封測訂單轉強，增添下半年成長動能，看好第四季營收可望續締新猷。