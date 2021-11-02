欣賞「劉學盛佛經書畫獻愛展」的鄉親，都表示他的作品很容易親近。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

「圓形心經」創作不易，畫面布局穩重，頗受鄉親們喜愛。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

仿「燕趙體」自創一格的素人創作者劉學盛，在台中慈濟醫院展出50餘幅靜心創作佛經書畫，提供大眾收藏，緣金則獻愛捐給慈濟基金會購買疫苗，落實全球共善理念，獻愛展將持續到11月10日。

劉學盛作品貼近大眾，一個佛字寫出禮敬菩薩的樣貌，出入醫院病人與家屬們經過，都會駐足品賞。中醫師莊佳穎查房經過看到佛畫心生歡喜，在個人臉書寫下心情：「以前不太懂欣賞書法，現在覺得字裡透出的意蘊比字面上的文句更療癒」，她期待未來布置自己的家，一定要掛上喜歡的書法。

來院領藥吳小姐說，字體圓的地方很飽滿，感覺很舒服，跟傳統書法很不同。鄧女士趁著等候批價欣賞展覽，感覺字體圓潤讓人很親近，她說邊看會邊一個字一個字去讀，無形中就念了一篇心經。

劉學盛運用畫面布局，工整圓潤的字型，結合字與畫，創意呈現佛教經典的莊嚴，自然散發寧靜人心的氣息。一支鉛筆、兩支毛筆和尺規，他就能遊走紙面的無限想像，沒學過繪畫，就憑著興趣與耐心，徜徉在墨色濃淡之間。他說，「創作過程最困難的地方就是要很用心，要專心，不能分心。如果錯一個字或是漏掉，整幅就要重新再來。」

因此，書寫心經前，劉學盛都會沐浴、淨心，從行為展現對佛教典籍的恭敬心，也透過儀式讓自己沉靜。展出畫作中，劉學盛指出，最難表現的就是圓形心經創作，必須借重特殊的紙圓規，精確計算字數，才能寫入整部經文，書寫過程幾乎是要摒住呼吸才能完成一個字，他表示：曾經寫到最後幾個字才出錯，雖然很氣餒，但轉個心念：只有不斷歷練才能造就不凡作品，就再提筆來過。

「劉學盛佛經書畫獻愛展」是藉經典、靜思語和鄉親們結緣，更要用畫作捐出大愛，緣金將捐給慈濟購買疫苗，促進疫情世界下的全球共善，已有許多人確定收藏，在畫作一角先註已收藏，仍持續展出，讓更多人能看見創意書畫中的奧妙。獻愛展將持續到11月10日，歡迎喜愛創意書畫，要參與全球共善的有緣人把握時間，一起來台中慈濟醫院藝術亮點，賞畫獻愛。