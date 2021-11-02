為宣傳行銷台中優質農特產品，並建立國人優先購買三章一Q認證的國產農產品，台中市政府農業局輔導台中市農會舉辦「安心好秋~當季溯源蔬果行銷展售活動暨青農增能輔導計畫-聯合成果展」活動，將於11月6、7日在台中市西區草悟道B區盛大登場，歡迎民眾來到現場品嚐美味農產品，一次購足當季安全、高品質的農產品。

為宣傳行銷台中優質農特產品，並建立國人優先購買三章一Q認證的國產農產品，台中市農會舉辦「安心好秋~當季溯源蔬果行銷展售活動暨青農增能輔導計畫-聯合成果展」活動，將於11月6、7日在草悟道B區盛大登場。（台中市農會提供／馮惠宜台中傳真）

「安心好秋~當季溯源蔬果行銷展售活動暨青農增能輔導計畫-聯合成果展」活動以三章一Q認證、安全、安心農業為主軸，由台中市各地區精選農產品展售，除推廣在地優質農特產品，也讓消費者與農民能面對面的交流，盼能建立農友直銷的管道。

現場也規劃41家農特產品展售攤位，行銷中部地區梨子、甜柿、蜜蘋果、紅龍果、蜂蜜、香菇等當季安全高品質農產品，並舉辦購物滿額摸彩，每個整點都有摸彩可拿農特產品，還有有獎徵答、趣味競賽遊戲、愛心義賣等多項活動。

另外，該活動也結合花藝佈置及農特產品打卡區等成果展現，舞台區也安排精彩節目表演、魔術秀、Live band音樂饗宴等，將活動呈現更加充實及豐富，且號召轄下各區農會提供各項農產品及相關紀念品，於現場進行愛心義賣活動，並於活動結束前將義賣所得全數捐給台中市惠明盲校。