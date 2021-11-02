警方歷經2小時地毯式搜索在一產業道路旁找到黃姓男子。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

現代人出門時常依靠導航指路，但山區卻時常傳出「導航變迷航」事件，嘉義縣中埔分局大埔分駐所10月31日就接獲一名黃姓男子報案，指自己在大埔要返回台南的路上迷路且車子卡在山溝無法動彈，警方立即展開地毯式搜尋，2小時後在一產業道路旁尋獲黃男。

大埔分駐所所長魏裕溢及警員黃柏翔10月31日晚上8點左右獲報，有1名台南市旅客獨自駕車在嘉義縣大埔鄉與台南市大凍山交界山區道路迷失，但以電話回撥均無法聯繫到報案人，隨即動員警力展開搜索。

大埔分駐所表示，經過2小時地毯式搜尋，在大埔鄉石面桶山區嘉145線17.5公里旁產業道路處尋獲該名6旬黃姓男子旅客，初步檢視黃男除受驚嚇外均無外傷，將他護送至附近民宿協助住宿，隔天協助通知拖吊業者托吊其卡在山溝中的汽車。

警方表示，黃男因不熟悉山區道路及地形，又僅依照汽車導航系統指示行駛，才會迷失在大埔鄉山區，當時手機訊號斷斷續續又無人經過，讓他相當恐慌，黃男對於警方熱心救助再三表示感謝。