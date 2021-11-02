台股作夢行情「夢醒時分」？「元宇宙」、電動車概念股在題材激勵下，短線大漲，惟宏達電第三季每股仍虧損0.94元，宏達電（2498）2日重挫逾5％；電池概念股康普（4739）及聚和（6509）、導線架大廠界霖（5285）均一度遭打至跌停，「作夢行情股」面臨基本面檢視、股價漲多壓力，紛紛不支倒地。

台股「作夢行情」熱絡，惟股價飆漲後，也考驗相關概念股是否有實質基本面支撐。搶搭「元宇宙」商機的宏達電，股價近三周翻倍大漲，惟第三季營收13.4億元，季減0.7％、每股虧損0.94元，較第二季的0.68元擴大，累計前三季每股虧損高達2.86元，獲利明顯跟不上股價腳步。

法人認為，相關「作夢行情股」熱度應尚未冷卻，作夢行情仍將持續，建議投資人可先觀察相關概念股近三個交易日走勢，同時也可找尋位階仍低之其他個股，相對是「進可攻、退可守」之選。