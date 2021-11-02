海牙戰略研究中心中國大陸分析師提爾(Joris Teer )與研究主任斯威斯(Tim Sweijs)，近日投書《外交家》。文中指出，如果中國大陸動用武力進犯台灣，此時不論挺不挺台灣，都會影響歐洲接下來十幾年在全球的地位。歐洲必須提前在歐洲理事會取得共識，並減少對北京的依賴，以及降低共軍因歐洲商品或科技而提升能力。

※拜登請求歐洲援台

作者以想定揭開全文序幕。2024年4月10日凌晨2時30分，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）召集內閣商討美國提出的緊急請求：由於習近平下令共軍攻打台灣，美國總統拜登不但派出第七艦隊馳往台灣海峽，拜登也呼籲歐洲國家支援台北。

然而，今日情勢已和1996年台海飛彈危機不同，如今的風險更大。在1996年，當時總統柯林頓下令2個航母戰鬥群，穿越台灣海峽、嚇阻北京。由於當時美軍軍事權力擁有絕對優勢，作為優勢象徵的航空母艦前來，讓北京選擇吞下這口氣。

如今北京已非吳下阿蒙，擁有主場優勢的共軍大可憑藉先進的飛彈庫擊沉美國航艦。面對此情此景，美國可能會援引與英國、澳洲簽署為期3年的防禦條約AUKUS，要求英國航艦打擊群執行風險相對較低的作戰，如封鎖麻六甲海峽以圍堵北京的石油供應與貿易。

※兩難的抉擇

與此同時，荷蘭的防空巡防艦埃佛特森號，以及鄰近的法國航艦群與德國巡防艦，都收到了加入英國中隊的請求。如果英國人會跟隨美國，荷蘭、法國、與德國人會跟進嗎？跟與不跟都會有「要命」的結果。

想當然，呂特與他的部長們會討論，並連絡法德領導人。北京可能會將封鎖視作戰爭行為，那麼歐洲的港口、天然氣、網路能否抵擋大陸駭客的大規模報復網攻。歐洲船艦能否接近北京在吉布地的海軍基地，或是在共軍海軍艦艇的作戰範圍內航行？身在中國大陸的荷蘭、德國與法國公民，生命安全是否能獲得保障？荷蘭與歐洲還能持續取得北京的稀土與必需品嗎？

相對的，如果荷蘭、法國與德國賞美國一記閉門羹，美國也不會給歐洲朋友多好的臉色看。最直接衝擊的是，拜登是否會維護美國對歐洲的安全保證，6萬多名美軍是否會繼續駐紮歐洲大陸。有鑑於歐洲軍隊悲慘的戰備狀態，俄國總統普丁很可能趁北約內部不和，在歐洲東部邊界地帶造成既成事實，一如俄國2014年併吞克里米亞時那樣。

換言之，只要大陸武力犯台，海牙、巴黎與柏林的決策很可能決定未來十年歐洲在世界舞台的地位。

歐洲也必須減少戰略領域對北京的依賴；帽子、褲子與沙發這些可以從北京進口，但核科技、5G網路與警用無人機卻不行。歐洲也應防止因能源轉型，而在關鍵基礎設施產生對北京的下世代依賴。圖為內蒙古勞工開採稀土。(圖/路透社)

※歐洲何去何從

作者認為，歐洲面對此一困境，首要任務是是領導人必須認知到，大國間的激烈競爭就算不是最顯著的特徵，也再次成為國際體系的一項重要趨勢，就像冷戰期間一樣。

其次，對歐洲而言，台海危機不能只將眼光放在東亞。歐洲必須趁早定義缺少美國的歐洲，該如何進行集體防衛。特別是，現在的美國恐怕無法執行「兩面戰略」，即同時在歐洲與亞洲和兩個大國進行戰爭並取得勝利。

因此，歐洲應對俄國採取雙軌戰略；一方面投資足以嚇阻俄國的傳統軍事能力，包括加強部隊軍事戰備、加快部隊調動計畫、購買長程火砲、強化指揮協協調結構，進而建立在缺乏美軍的前提下作戰。

另一方面，歐洲也該緩和與俄國的緊張關係。畢竟，衝突只能透過政治來解決。

面對北京，該文認為與冷戰時期不同，世界在經濟與科技上相互連結、難以脫鉤。歐洲無法改變北京侵犯台灣的意圖；但可以減少習近平對歐洲影響力。首先，歐洲可擴大軍民兩用物品與新科技的出口管制與投資審查制度，以防止共軍利用歐洲資源填補能力缺口，如反潛作戰與戰鬥機科技的不足。

日前立陶宛國防部資安研究單位警告，小米手機內建審查功能，舉凡台獨、西藏、民主運動等術語都會遭到傳送至遠端伺服器。甚至，裡面審查的術語高達449個術語，且不斷更新中。(圖/路透社)

此外，歐洲也必須減少戰略領域對北京的依賴；帽子、褲子與沙發這些可以從北京進口，但核科技、5G網路與警用無人機卻不行。歐洲也應防止因能源轉型，而在關鍵基礎設施產生對北京的下世代依賴。

文中總結，即便前述建議得以落實，但選擇挺台或遠離台海衝突將影響歐洲未來數十年的安全繁榮。歐洲必須在台海危機爆發前，就已經取得廣泛的政治與社會支持，並在歐洲理事會中進行協調與取得共識。這決策實在太過重要，不能在半夜時留給政治人物倉促決定。