李歐卡霍（後方右二）將娜絲緹雅（後方右一）視為掌上明珠，就算拍片也要邀她一同演出。（采昌國際多媒體提供）

電影由威尼斯影帝亞當崔佛（左）及奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（右）主演。（采昌國際多媒體提供）

甫獲本屆坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette），將在12月10日於台灣上映。這部驚世駭俗的年度奇片，是法國鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax）的作品。李歐卡霍這回從男女情愛一路拍到父女羈絆，更還與親生女兒娜絲緹雅（Nastya Golubeva Carax）一同現身演出，成為全片一大亮點。

李歐卡霍繼震撼全球的《花都魅影》（Holy Motors）之後，暌違影壇近10年最新作品，更是他導演生涯的首部英語、甚至是音樂電影，並找來美國傳奇搖滾組合「Sparks」打造原創故事並操刀配樂。

有趣的是，日前造訪南韓宣傳的李歐卡霍，透露女兒最近迷上暴紅韓劇《魷魚遊戲》，是該劇忠實觀眾，直呼喜歡鄭好娟、魏嘏隽這2位主要演員，儼然成為小粉絲，讓他嘖嘖稱奇。愛女心切的他，也分享即便自己不看動畫，仍會陪女兒觀賞宮崎駿導演的作品。

值得一提的是，李歐卡霍早在前作《花都魅影》就現身演出，更透過鏡頭捕捉親生女兒娜絲緹雅的臉龐，這回再延續前作風格，影片一開頭就偕愛女一起同框入鏡。當年在《花都魅影》還未滿10歲的娜絲緹雅，如今已成為亭亭玉立的少女，驚鴻一瞥讓人眼睛一亮。

對於前後2部片都邀女兒共演，卡霍透露：「對我來說，電影一開始和她在一起很重要，這可能也是為了讓自己放心，而這2部作品都是『我成為父親後所製作的電影』。」尤其卡霍的觀影品味獨特，電視劇與動畫向來不是他會主動觀賞的類型。

本片大膽的敘事手法也造成國際轟動，釜山、墨爾本、愛丁堡等國際級影展都爭相邀約。這部片也入選本屆金馬影展「大師饗宴」單元，2場首映會門票、近500個位置，都在開賣5分鐘內秒殺完售，成為影展第一批熱門強片，未演先轟動。

金馬影展部總監陳曉珮大讚本片：「這是一部奇片，但是怪得好好看！融合了歌劇、脫口秀等等，把所有看似不搭的藝術類型和元素串在一起，又融合得非常完美。李歐卡霍的放飛自我之作，感覺出來他玩得非常盡興，而且他的電影主角一定是一對愛到死去活來又痛到死去活來的男女，光看那些浩大的場面、絢爛的轉場、豐富的音樂就值回票價。」

劇情描述脫口秀巨星亨利（亞當崔佛飾演），與歌劇天后安（瑪莉詠柯蒂亞飾演）墜入愛河，2人從舞台表演、山野幽會到激情性愛，不僅同聲詠唱歡愉，亦哀鳴內心幽暗恐懼。他們結為夫妻的消息，更成為全球矚目焦點。然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上，彼此的關係也逐漸受到考驗。