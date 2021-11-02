香港《南華早報》2日報導，美國媒體近日宣稱美國的監視衛星曾接近一顆中國先進通信衛星，這顆中國衛星卻「迅速移走」。美媒認為，中國衛星採取了一種避免被美國間諜衛星跟蹤的策略，這也暗示了中國潛在的太空戰能力。但中國防務分析人士表示，這種情況並不新鮮，這起事件也不應該被視為加劇中美太空競爭。

美國軍事網站「防務快報」（Breaking Defence）10月28日曾報導稱，中國最重、最先進的通信衛星「實踐二十號」被美國的太空監視衛星「美國-271號」（USA-271）衛星平行靠近，而中國衛星卻「迅速移走」。

報導引述太空追蹤機構「商業空間運行中心」（ComSpOC）發布的資訊說，中國探測到了美國衛星的行蹤。該機構的太空態勢感知部門負責人吉姆·庫珀說：「他們開始進行校準操作，而且是非常非常微小的動作，這很困難。」

「防務快報」還進一步炒作，中國在2018年發射的TJS-3「通信技術試驗」衛星也被美國認為具備「反太空」能力，根據ComSpOC的資料，當TJS-3號衛星抵達地球同步軌道後，運載這枚衛星的火箭的上面級配備有額外的燃料，使其可以與TJS-3號衛星保持平行，作為「誘餌」。庫珀則認為這是一種戰術，目的是迷惑敵方的太空態勢感知網路。

報導指出，美國太空司令部司令詹姆斯·迪金遜在今年4月美國國會聽證會表示，五角大廈擔心中國的技術「可能被用於捕捉其他的未來衛星系統」。

《南華早報》報導，對於美國媒體這番說辭，軍事專家宋忠平認為：「監控衛星並不難。」「美國、俄羅斯和中國都能夠監控彼此的衛星，但美國肯定會通過監控中國和俄羅斯的衛星來規畫其太空設施的建設。」宋忠平還表示，這種監視和調動不一定是出於軍事目的。

據悉，實踐二十號衛星於2019年12月27日在文昌航太發射場由長征五號遙三運載火箭成功發射。根據公開資料，這顆衛星重達8噸，是目前世界上最重的通信衛星，也是中國研製的發射重量最重的衛星，將全面驗證東方紅五號衛星平台關鍵技術。而在這顆衛星擁有的諸多「黑科技」之中，就有一套混合推進系統。

據此前公開報導顯示，實踐二十號衛星由化學推進和電推進提供混合動力，化學推進力量大，效率低，適合快速變軌和調整衛星姿態，盡快將衛星送入既定工作軌道；電推進力量小，但推力精度高、效率高，適合在軌長期精確軌道調整。實踐二十號衛星的化學推進系統使用了最新的板式貯箱、超聲波流量計、高精度壓力感測器和熱容法等產品和技術，實現了對燃料的精確測量和管理，確保一滴推進劑都不浪費。

報導稱，炒作中國正常的航天器試驗已經成為外媒管用的伎倆。英國《金融時報》近日報導，中國於8月試射了一枚可以攜帶核彈頭的超高音速飛彈，「它可以環繞地球飛行，並讓美國的飛彈防禦體系失效」。該報導引起全球媒體一片譁然，美國及北約高官還趁此渲染「中國威脅」，中國外交部回應稱，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式。世界上有多家公司都開展了類似試驗。航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒毀解體，落於東海海域。中國將和世界各國一道為和平利用空間造福人類共同努力。