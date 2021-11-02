54歲美魔女周海媚當年憑著《倚天屠龍記》獲得「最美周芷若」封號，近年該劇翻拍新版，周海媚回鍋晉升為「最美滅絕師太」。近日她受邀上大陸雙11暖身晚會「沸騰之夜」，當晚她穿低胸禮服獻唱〈愛江山更愛美人〉，勾起粉絲許多回憶，未料唱完後她突然蹲低露出豐滿事業線，原來滿臉驚恐的她其實有懼高症，舞台一升她便開始緊張，但敬業撐到最後一秒，讓粉絲相當心疼。

周海媚外型亮麗，曾與呂良偉有過1年短命婚姻，去年她上直播節目聽到一名31歲的女網友分享常被親友催婚，周海媚霸氣力挺說：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？」並勉勵對方要活出自己的人生，不要活在別人的評價中，強調一個人也能活出單身的樂趣。

周海媚日前參加沸騰之夜，舞台升高就露出害怕表情。（圖／翻攝自秒拍）

周海媚近年在新版《倚天屠龍記》改演出滅絕師太，逆齡外型被封為最美滅絕師太，她受訪時透露凍齡祕笈，就是保持好心情，不要愁眉苦臉，面對事情的心態，才是關鍵。2年前她首度分享不婚原因，第一是她無法接受失去自由，「如果連上街穿什麼都要被管，我不能」，其次外傳她因血小板過低不育，她承認說：「我會跟對方說，我生育會有生命危險或者不能夠生小孩，如果不能接受就只能分開」。

表演結束後，周海媚索性蹲低隨舞台降下回到陸地上。（圖／翻攝自秒拍）

近日，周海媚在「沸騰之夜」獻唱94年版本《倚天屠龍記》的片尾曲〈愛江山更愛美人〉，當晚她身穿低胸灰色蓬裙禮服，駐顏有術皮膚白皙無皺紋，但當升降舞台升起時，周海媚便露出緊張神情，手還不時發抖，唱完後索性蹲下露出北半球，外界以為她想藉此秀性感，但據《香港01》報導，其實周海媚私下相當懼高，才硬著頭皮站上舞台表演，唱完後表現出真性情蹲低盼平安回到舞台上，敬業表現獲得讚賞。