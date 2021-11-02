礁溪長榮鳳凰酒店今年秋冬企圖以復古風潮席捲建立「激樂系飯店」形家並提供客人全新度假體驗！全新主題「老派潮日子」住房專案雙人8000元起，每房加贈蘭陽古早味點心一組及國立傳統藝術中心或計程車博物館門票，吃住玩樂一手包辦。同時，將充滿懷舊感的花磚、鐵花窗融入酒店空間，並把宜蘭神話「龜將軍與葛瑪蘭公主」以及「頭城貓將軍」故事，打造葛瑪蘭傳說解謎遊戲，以角色扮演方式讓旅客身歷其境。

礁溪長榮鳳凰酒店本季還與計程車博物館合作，舉辦復古計程車展覽，車迷可不能錯過了！於活動期間內，入住任何專案的旅客，皆可免費體驗這波老派狂潮。

「老派潮日子」分為四大主題，即便在多雨的季節也能盡情玩樂，搭配館內多樣化溫泉及休閒設施，玩一整天都不無聊，只要帶著一卡行李來入住，輕鬆享受冬日溫泉旅行。

入住時將隨機分派將軍身份，成為龜將軍解救公主，或成為貓將軍找出犯人，從蛛絲馬跡中破解環環相扣的線索，找到最後的答案，成功解謎還可獲得精美老派贈禮。

礁溪長榮鳳凰酒店聯手蘇澳計程車博物館，帶旅客穿梭時空回到過去。本季於鳳凰藝廊展出80年代街頭巷尾都可以看到、具有濃厚台灣味的「裕隆速利303」台製計程車，為不朽的國民經典復古車，也是許多台灣人心中的懷舊回憶。此外，現場還展出多件計程車相關文物，並佈置唯美的復古打卡場景，歡迎來場老派約會留下美好的印記。

住客限定的DIY手作活動，上午製作美麗的馬賽克杯墊，和小巧可愛的迷你木屐鑰匙圈。下午時段則可以自己動手做宜蘭必買伴手禮「牛舌餅」及風味鹹蛋糕，大人小孩都能享受不同樂趣，重點全部都免費參加。扭台9線將雷射光廊大改造，進化為九彎十八拐賽車場！在雪山隧道未開通前，北宜公路是許多人自台北前往宜蘭選擇的路線，本季老派潮日子打造彎道賽事，邀請你做伙來場扭扭車尬車，馳騁在這趟美好的旅程中。