搶攻歲末年終感恩送禮與餐飲商機，台北萬豪酒店推出歲末限定禮盒，包括連年熱銷的經典火雞禮盒，還有今年全新品項爐烤肋眼牛排禮盒，每份3980元起。即日起至12月29日開放訂購，11月15日前訂購送德國經典酒款一瓶，11月15日至12月31日開放提領，主攻年終聚會、感恩節、聖誕節或跨年市場。

台北萬豪歲末禮盒，主打道地美式風味，讓饕客在家就有宛如置身海外過節的幸福感。經典火雞禮盒，品項包括美式烤火雞，將整隻火雞以檸檬、蒜、百里香、迷迭香等醃漬上一整天，再塗上香濃奶油烤得金黃誘人、皮酥肉嫩，搭配以雞高湯、洋蔥、西洋芹、月桂葉煮成的主廚特製香濃火雞肉汁，還有以酸甜蔓越莓乾、蔓越莓醬、柳橙汁煮成、酸甜開胃的手工蔓越莓醬汁，以及將藜麥、加拿大野米、糯米、小薏仁、香菇碎及西班牙臘腸丁香炒後填入整顆新鮮南瓜爐烤而成的「南瓜鑲西班牙臘腸雜糧飯」、香滑可口的奶油洋芋泥、以菇類、蒜、青花菜清炒而成的鮮甜季節時蔬，還有台北萬豪點心房特製的小圓法國麵包、以香烤奶油餅皮搭配楓糖胡桃的迷你胡桃塔，整套經典火雞禮盒價格3980元，適合四至六人享用。

台北萬豪酒店今年還推出全新品項，將烤火雞替換成爐烤美國肋眼牛排。肉質鮮嫩的美國肋眼牛排以迷迭香、百里香、蒜佐味爐烤，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒及各色鮮蔬熬煮的紅酒醬、以香炒磨菇佐味的磨菇醬，以及南瓜鑲西班牙臘腸雜糧飯、香濃奶油洋芋泥、鮮炒季節時蔬、小圓法國麵包、胡桃塔，價格同樣是3980元。若想來點微醺，則可以選購升級版「豪饗火雞禮盒」或「豪饗牛排禮盒」，多一瓶以新鮮水果、歐洲傳統工法釀造的德國原汁進口經典酒(烤蘋果熱酒或經典熱紅酒，隨機出貨)，價格4680元。須提前至少三天預訂並預付全額。不得與其他優惠或折扣併用。提領時段為11月15日至12月31日午間十一時至下午一時，或下午四時至晚間六時。

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