執掌奧克蘭運動家兵符長達11年的馬文(Bob Melvin)日前忽然跳槽聖地牙哥教士隊，還簽下3年1200萬美元肥約。馬文與運動家的合約尚未結束，等於是被挖角過去的，他告訴美媒《NBC體育》說：「我無法預測運動家未來要做什麼，他們是有侷限的，不管是現在該做的或是未來的事，在運動家都有所限制。這時候有人找上門，讓我有機會去別的地方。」

教士隊總管普瑞勒(A.J. Preller)在馬文的加盟記者會表示，當時他打電話給運動家副總比利比恩(Billy Beane)，希望他能允許教士隊接觸馬文，結果比利比恩回答：「想都別想，去死吧。」

普瑞勒笑著說，他能理解比利比恩只是為了馬文著想，「這種想法在這個行業是很少見的，必須好好稱讚一下運動家。」後來是馬文自己去找比利比恩談過之後，被允許接受教士隊的面試，雙方一拍即合而決定轉隊。

馬文與運動家總算是好聚好散，他稱讚運動家說：「我熱愛執教運動家的每一分鐘，與我共事很久的教練團成員們，以及能夠激勵我的高層支持我度過所有的難關。我相信任何發生的事都有其理由，現在這結果絲毫不會改變我對運動家經營團隊的想法，他們雇用了我11年，媒體、球迷也都對我很好。還有球員們，他們才是核心，我擁有的成功都是因為他們。」

掌兵運動家11年，馬文留下853勝764敗（勝率0.528），6度打進季後賽，2屆年度最佳教練（生涯共3次）。