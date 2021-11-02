特斯拉CEO馬斯克11月2日陸續在推特、微博等社交平台上，先是以英文寫下「Humankind」（人類），並在其後附了一首三國時代魏國詩人曹植的《七步詩》，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。

此舉也引發大陸網友關注，直問「馬老師發生什麼事了？」值得注意的是，馬斯克隨後又在微博上發布另一條狀態，指出如果世界糧食計畫署（WFP）能準確說明60多億美元將如何解決全球饑荒問題，會馬上賣掉特斯拉的股票，然後去捐款。但它應該公開帳目，讓公眾清楚地看到這些錢是怎麼花的。

此事源自於聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利10月初發推文呼籲馬斯克「立刻採取一次性行動」，透過賣出特斯拉股票，來幫助全球4200萬人口不致餓死。

而馬斯克發文的這首《七步詩》源自於《三國演義》，主要是描述魏王曹丕嫉妒弟弟曹植的文學才華，下令他要在七步內做出一首詩，其中必須內含兄弟意思而無兄弟二字，否則將其處死。最終曹植以煮豆為題材，作出此詩。