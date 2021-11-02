因演出1987年版本《紅樓夢》走紅的男星楊俊勇，入行40年演出過《長征》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等經典歷史劇，沒想到工作上非常勤奮敬業的他，日前爆出突然心臟病發驟逝，生命在59歲這年畫下句點，震驚外界，而楊俊勇私底下非常低調，除了演戲外，很少接其他工作，而某次他難得上節目受訪，竟吐露曾在短時間內接連承受3次生死打擊，他悲慟不已但仍忍到拍完戲殺青，敬業程度讓人敬佩又心疼。

1962年出生的楊俊勇，外型俊俏、形象斯文典雅，懷抱演員夢想的他也如願考進科班，是中央戲劇學院的畢業生，同時也是當地兒童藝術學院的一級演員，他1983年正式入行，很快在電視圈發跡，年輕時接演《紅樓夢》賈蓉、《三國演義》曹丕等，劇紅人紅，是廣大觀眾心目中實力外型兼備的熟面孔。

心思都放在鑽研戲劇工作的楊俊勇，很少分心接其他工作，2018年他難得接受了訪談邀約，而決心上節目就毫無保留，談家庭生活，也談到人生至痛的那段歲月，楊俊勇透露在最忙的那5年間，接連失去了摯愛，先是爸媽相繼離世，接著罹患癌症的妻子也撒手人寰，悲痛可想而知。

楊俊勇表示，摯愛的家人都是生病後離開，所以這過程中需要龐大醫藥費，加上兒子還小，需要學費，他毫無怨言扛起，代價就是無論如何他都得離開家，拚命地去工作拍戲，「這個中間的折磨，就是我是兩地跑」，而最讓他難過的，是家人不願打擾他工作，因此瞞著他去開刀，他因此沒機會陪伴、照顧家人，說到這裡楊俊勇不禁哽咽，表示這讓他一生懊悔，還在鏡頭前聲聲呼籲，勸大家珍惜親人。