大陸昨天（11月1日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例71例。其中本土病例54例（黑龍江27例，其中黑河市26例、哈爾濱市1例；河北8例，其中石家莊市4例，辛集市4例；甘肅8例，均在天水市；山東3例，均在日照市；內蒙古2例，均在阿拉善盟；江西2例，均在上饒市；青海2例，均在西寧市；北京1例，在昌平區；寧夏1例，在銀川市），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（山東3例，江西2例）。

★上海迪士尼66460人次核酸檢測結果均陰性

另據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室消息，10月30日、31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及場所防疫排查工作推進順利。截至今天（11月2日）上午8時，共篩查相關人員66460人次，採集相關環境等樣本1016份，核酸檢測結果均為陰性。

★河北晉州市緊急封城 全員核酸檢測

河北省晉州市疫情防控指揮部辦公室今天（11月2日）通告稱，現已對晉州各出入市口，實行應急交通管控措施。除運輸涉及生產生活物資車輛及因病外出就醫等特殊情況外，其他人員和車輛予以勸返。

從今天（11月2日）起，晉州公共汽車、晉州至石家莊定期客運、城際拼車暫停運營。即日起，晉州市將進行全員核酸檢測。

官方稱，此舉是為有效防範疫情傳播風險，並沒有確診病例透露。目前坊間流傳尚未經過官方證實的消息稱，該市田村、小焦、東西曹發現疫情。