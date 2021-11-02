美國電動車大廠特斯拉近來「升」勢銳不可擋，周一股價漲破1200美元大關，再創歷史高峰，帶動市值一舉突破1.2兆美元，達到新的里程碑。

特斯拉周一上漲8.49%，收在1208.59美元，盤中最高站上1209.75美元，亦再度刷新歷史高點。

自市值突破1兆美元大關後，特斯拉股價持續走高，並為連續第4個交易日改寫歷史收盤新高。

自10月以來，特斯拉股價已上漲逾50%，這也意味著其共同創始人兼執行長馬斯克的財富正如同其火箭升空般一飛沖天。

據外媒報導，特斯拉周一股價大漲後，馬斯克的財富一夕暴增240億美元，達到約3351億美元，使這位全球首富與排名第二的亞馬遜創始人貝佐斯之間的身價差距擴大到1430億美元。現在馬斯克的財富已經是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的3倍之高。巴菲特目前在全球富豪榜中排名第10。

上周聯合國世界糧食計畫署（WFP）點名身家驚人的馬斯克捐款，以協助解決全球飢餓問題。馬斯克在推特上霸氣回應，他表示，只要聯合國能提出具體的相關計畫，他會二話不說立刻賣掉特斯拉股票捐助60億美元。現在看起來，這筆捐款對馬斯克而言，真的只是其財富的零頭而已。