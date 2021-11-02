雙11商機湧現，統一超(2912)7-ELEVEN首次整合i預購、OPEN POINT、外送、6200家門市線上線下資源，打造全通路超強雙11優惠。

看準雙11購物潮，7-ELEVEN首次整合i預購、OPEN POINT、外送、6200家門市線上線下資源，打造全通路超強雙11優惠，實體門市自11月3日起率先起跑「振興經濟日」活動，指定商品任選3件75折、CITY指定飲品買1送1爆殺優惠；搭配指定信用卡或最高放大5倍的「振興隨取卡」，最低下殺37折。

統一超表示，7-ELEVEN搶攻雙11就近買商機，11月3日起限時5天，門市超過上萬支指定商品任選2件79折、3件75折優惠，包括民眾最愛的飲料、零食、餅乾等都在優惠中；單筆消費滿600元，搭配指定信用卡結帳最高立折150元(相當於再享75折優惠)或是持最高回饋高達36%的振興隨取卡優惠組結帳(相當於再享73折優惠)，雙重折扣超划算!

搶攻雙11宅居懶人商機，7-ELEVEN以i預購平台、OPEN POINT、外送推出爆殺線上優惠！i預購平台自11月4日起至12日推「雙11一起+1」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量2折起優惠，除購買指定商品消費滿1111元享11%OPEN PONT點數超值回饋，部分商品再加碼11%，最高現賺22%。

統一超9月合併營業收入為219.08億元，較去年同期減少0.9%，累計前9月合併營收為1940.9億元，年增0.91%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN藉由OPEN POINT會員平台滿足消費者線上、線下購物需求，透過「i預購」與「i划算」兩大線上購物服務提供消費者團購、居家餐飲及3C家電等採買需求，推升線上購物業績持續成長；加上疫情趨緩，帶動CITY CAFE、啤酒、冰品等類別業績成長，整體營運逐步回穩；轉投資事業統一精工、博客來、統一速達及愛金卡等皆較去年同期成長，積極挹注營運，配合政府振興五倍券推出振興隨取卡可望提振買氣，未來營運成長可期。