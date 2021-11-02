TPK-KY(3673)日前公布第3季財報，雖然短期面臨缺料影響，第4季也進入傳統淡季，法人認為，公司明年奈米銀與新事業成長強勁，2022年仍有望繳出優於今年的獲利成績。

TPK第3季受到關鍵零組件與原料供貨不順使出貨受到限制，營收低於預期，單季營收為251.71億元，季增2.37％，稅後淨利2.79億元，季減13.4％，每股盈餘0.69元。

第4季受缺料影響，加上淡季，營收季減5到10％，不過在折舊費用與營業費用轉佳下，預期營業利益率維持上季表現，法人估計第4季維持小賺情況。

該公司擴大LCM組裝出貨模式，前3季資本支出主要投資在LCM，主要應用於現有美系客戶的觸控NB產品。法人指出，LCM組裝出貨模式有利公司鞏固供應鏈，同時使原有產品出貨單價及獲利率較原單一觸控貼合業務提升，預期在下半年達到滿載，預期明年可望再增產能使營運動能再提升。

TPK在奈米銀技術發展多年，目前主要還是應用在大尺寸產品，最快明年應用於小尺寸折疊手機，預期明年營收占比較今年提升。3D列印貢獻逐步增加，占比雖然只有1到2％，但產品品項持續開出，今年基期低，明年估計營收將是倍增。

法人預期TPK今年每股盈餘可望優於去年的2.54元，而LCM組裝出貨模式鞏固公司客戶，明年產能可望再擴充，奈米銀與新事業助攻，目前對於2022年獲利看法仍可望優於今年。